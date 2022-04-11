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СУРКИС – о благотворительных матчах: «Нужны победы на всех направлениях»

Президент «Динамо» рассказал, почему футболистам важно играть даже во время войны

  • 11.04.2022 10:53
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СУРКИС – о благотворительных матчах: «Нужны победы на всех направлениях»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Киев Игорь Суркис рассказал о благотворительном европейском турне своего клуба.
 
«Это еще один шаг для помощи Украине. Давайте будем откровенны: наши футболисты могут принести максимальную пользу стране, играя в футбол. У «Динамо» очень серьезная репутация в Европе, это имя и бренд, которые могут быть интересны европейским болельщиками. Благотворительные матчи динамовцев преследуют две главные цели. Это еще больше внимания к войне в Украине, чтобы о ней говорили и писали в Европе, чтобы люди приходили на стадионы и выражали поддержку украинскому народу, показывая правительствам своих стран, что нашей стране необходимо помогать. Вторая цель – это сбор средств для помощи Украине, когда в условиях масштабной войны экономическая поддержка имеет большое значение.
 
Мы специально организовали как можно больше матчей за короткий промежуток времени. С 12-го по 28-е апреля «Динамо» сыграет в Польше, Турции, Румынии, Германии и Хорватии. Мы планируем расширять географию поединков, ведем переговоры с рядом клубов из других стран. Это непростой процесс, сезон подходит к завершению, многие команды решают свои вопросы в национальных чемпионатах, ряд топ-клубов выступает в нескольких турнирах, поэтому присутствуют различные нюансы.
 
Наш клуб благодарит всех, кто пошел навстречу «Динамо» в организации благотворительного турне. Руководство нашей страны способствует проведению этих матчей, четыре министерства принимают участие в организации игр (Министерство иностранных дел, Министерство молодежи и спорта, Министерство социальной политики, Министерство культуры и информационной политики), президент УЕФА всячески поддерживает наши инициативы. Руководители европейских футбольных федераций, президенты клубов, местные СМИ – все они на нашей стороне, мы видим их поддержку, благодарны им за понимание и помощь. Сейчас это важно для Украины.
 
Не будем забывать и о национальной сборной Украины. Во время войны футбол даже не на втором плане, но нашей стране нужны победы на всех направлениях. Выход сборной в финальную часть чемпионата мира мог бы стать хорошим эмоциональным событием для украинского народа», – сказал Суркис.

Источник — ФК Динамо Киев

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