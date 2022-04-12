УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Английские топ-клубы сражаются за лидера Лестера

Юри Тилеманс вскоре может пойти на повышение

  • 12.04.2022 12:37
  • 675 просмотров
  • 0 комментариев
Английские топ-клубы сражаются за лидера Лестера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный полузащитник «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманс может продолжить карьеру в одном из топ-клубов АПЛ.

По данным Calciomercato, к «Ливерпулю» и «Арсеналу», интересующимся 24-летним хавбеком, присоединился «Тоттенхэм».

Контракт бельгийца с «Лестером» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Тилеманс забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи в 39 матчах «Лестера» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Лестер» хочет подписать хавбека «Шахтера» Тете.

Источник — Calciomercato

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности