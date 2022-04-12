Английские топ-клубы сражаются за лидера Лестера

Центральный полузащитник «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманс может продолжить карьеру в одном из топ-клубов АПЛ.

По данным Calciomercato, к «Ливерпулю» и «Арсеналу», интересующимся 24-летним хавбеком, присоединился «Тоттенхэм».

Контракт бельгийца с «Лестером» истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Тилеманс забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи в 39 матчах «Лестера» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Лестер» хочет подписать хавбека «Шахтера» Тете.