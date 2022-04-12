Реал готов подписать Кевина де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может перейти в испанский «Реал Мадрид» предстоящим летом.

Как сообщает источник, «королевский клуб» купит Де Брюйне, если ему не удастся приобрести Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе. «Ман Сити» намерен выручить на продаже бельгийского хавбека около 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Де Брюйне провел за «горожан» 36 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.