УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Реал готов подписать Кевина де Брюйне

Мадридский клуб нацелился на лидера «Ман Сити»

  • 12.04.2022 11:08
  • 428 просмотров
  • 0 комментариев
Реал готов подписать Кевина де Брюйне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне может перейти в испанский «Реал Мадрид» предстоящим летом.

Как сообщает источник, «королевский клуб» купит Де Брюйне, если ему не удастся приобрести Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе. «Ман Сити» намерен выручить на продаже бельгийского хавбека около 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Де Брюйне провел за «горожан» 36 матчей, забил 14 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

 

Источник — Todofichajes.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности