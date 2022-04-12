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Йожеф САБО: «Ракицкий не настолько виноват, чтобы его не простить»

Известный тренер считает, что защитника нужно возвращать в сборную Украины

  • 12.04.2022 10:46
  • 1334 просмотра
  • 4 комментария
Йожеф САБО: «Ракицкий не настолько виноват, чтобы его не простить»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо поделился мнениями о возможном возвращении Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

«Ракицкий сделал то, что должен сделать, — оставил «Зенит» и уехал из России. думаю, такой футболист как Ракицкий нужен нашей сборной. Его нужно обязательно вызвать, он усилит национальную команду.

На мой взгляд, он не настолько виноват, чтобы его не простить. Все-таки, Ракицкий совершил поступок, которого мы все от него ждали», - сказал Сабо.

Источник — FanDay

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Саша Денисов, 12.04.2022 11:23
    +2
    Сабо, пизд..й за руzzким кораблём и рахитского не забудь
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    WSAD4, 12.04.2022 11:05
    +1
    Старе мадярське бидло, рахітський гнида ще й контракт у нього закінчився !!! А де його папашка ?!! Ця рахітська ГНИДА з п'ятої колони нікому не потрібна!!!
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    online
    hp317, 12.04.2022 11:28
    0
    Він ні перед ким не вибачався , чому хтось має його пробачати? 8 років носив напис "роїся" на спині, бачив як в пропаганді українців називали нацистами і за кілька місяців до кінця контракту хотів перейти до рубіну. Хай грає де хоче, але поява в збірній буде просто ляпасом всій країні.
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    online
    Westwood., 12.04.2022 12:04
    -1
    он изначально событий показал свою позицию это раз
    во вторых перед такими как здесь нечего извинятся вы сами ничего не сделали для армии и в целом для Украины
    А относительно Ярослава он всю жизнь был таким или может ты его в прессе видели его постоянно
    Я уверен он помогает армии больше чем вы все критики гнилые от зависти пена со рта течёт
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