Йожеф САБО: «Ракицкий не настолько виноват, чтобы его не простить»

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо поделился мнениями о возможном возвращении Ярослава Ракицкого в сборную Украины.

«Ракицкий сделал то, что должен сделать, — оставил «Зенит» и уехал из России. думаю, такой футболист как Ракицкий нужен нашей сборной. Его нужно обязательно вызвать, он усилит национальную команду.

На мой взгляд, он не настолько виноват, чтобы его не простить. Все-таки, Ракицкий совершил поступок, которого мы все от него ждали», - сказал Сабо.