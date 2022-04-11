Металлист с Пятовым и Ракицким победил в контрольном матче

Сегодня «Металлист», который остается на сборе в Турции, в контрольном матче разгромил 5:0 норвежскую «Ховдебигду». В составе «Металлиста» играли Андрей Пятов и Ярослав Ракицкий. Для Пятова это уже не первый матч за «Металлист».

«Металлист» — «Ховдебигда ИЛ» (Норвегия) 5:0 (2:0)

Голы: Сарапий, Цвиренко, Горбунов, Кайдалов, Банада

«Металлист» (1-й тайм): Пятов — Приходько, Влага, Ракицкий, Картушов — Сарапий, Танковский — Подлепенец, Цвиренко, Вернаттус — Фомин (к)

«Металлист» (2-й тайм): Рыбак — Танчик, Мизюк, Порох, Картушов (Дигтярь) — Сарапий (Ралюченко), Банада — Подлепенец (Кайдалов), Демченко, Горбунов — Фомин (к) (Чидомере)