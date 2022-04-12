Сергей СИДОРЧУК: «Война показала, кто нам друг, а кто просто много говорит»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о поддержке Украины в Польше.

«Все мы были шокированы тем приемом, который устроили поляки. С первых минут пребывания на польской земле мы увидели огромное количество украинской символики. Флаги нашей страны расположены везде: на транспорте, зданиях, в окнах простых жителей Варшавы.

На билбордах - слова поддержки и осуждение действий агрессора. Самые распространенные из них - «Путин, иди нах**». Война действительно показала, кто нам сейчас друг, а кто просто много говорит и мало делает», - сказал Сидорчук.