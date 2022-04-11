Сергей СИДОРЧУК: «Луческу сказал, что мы должны готовиться к матчу сборной»

Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук надеется, что игроки сборной Украины сумеют подготовиться и как следует представят страну в матче отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
- Матчам сборной в июне быть?
– Надеюсь. Если клубам разрешили играть, то национальной команде это нужнее. Все-таки на кону стоит выход на чемпионат мира. В Катаре, если мы попадем туда, нас будет поддерживать вся планета.
— Значит, нынешняя миссия Динамо и Шахтера направлена и на помощь сборным Украины?
- Думаю, да. Посмотрим, как все пройдет, но Мирча Луческу нам уже не раз говорил: «Вы должны готовить себя для сборной». Мы стараемся. Такого чувства ответственности перед всей Украиной, признаюсь, еще никогда не было.
Источник — zbirna.com
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