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Сергей СИДОРЧУК: «Луческу сказал, что мы должны готовиться к матчу сборной»

Команда тренируется в Румынии

  • 11.04.2022 14:51
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Сергей СИДОРЧУК: «Луческу сказал, что мы должны готовиться к матчу сборной»
© uaf.ua

Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук надеется, что игроки сборной Украины сумеют подготовиться и как следует представят страну в матче отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

- Матчам сборной в июне быть?

– Надеюсь. Если клубам разрешили играть, то национальной команде это нужнее. Все-таки на кону стоит выход на чемпионат мира. В Катаре, если мы попадем туда, нас будет поддерживать вся планета.

— Значит, нынешняя миссия Динамо и Шахтера направлена и на помощь сборным Украины?

- Думаю, да. Посмотрим, как все пройдет, но Мирча Луческу нам уже не раз говорил: «Вы должны готовить себя для сборной». Мы стараемся. Такого чувства ответственности перед всей Украиной, признаюсь, еще никогда не было.

Источник — zbirna.com

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