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31-й тур
Райо Вальекано
1 : 1
Валенсия
11.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Райо Вальекано – Валенсия – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Испании

  • 12.04.2022 05:08
  • 21 просмотр
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Райо Вальекано – Валенсия – 1:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Валенсией» в рамках 31-го тура чемпионата Испании.

«Райо Вальекано» – «Валенсия» – 1:1
Голы: Гвардиола, 83 - Соллер, 57

«Райо Вальекано»: Димитриевский – Балью, Мараш, Катена, Кевин Родригеш (Нтека, 73) – Валентин, Унаи Лопес (Сисс, 62) – Палассон, Трехо (Бебе, 72), Альваро Гарсия – Гвардиола (Силла, 90) )
«Валенсия»: Мамардашвили – Коррея, Паулиста (Кюмарт, 84), Альдерете, Гайя – Гильямон – Солер, Муса (Рачич, 72), Мориба (Фулькье, 46), Дуро (Маркос Андре, 46) – Гедеш (Васкес) , 81)

Предупреждения: Унаи Лопес, 5, Балью, 90+2, Катена, 90+8 – Мориба, 8, Дуро, 42, Маркос Андре, 74, Коррея, 90+8

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Сержи Гвардиола (Райо Вальекано).
57' ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Валенсия).

Источник — MEGOGO

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