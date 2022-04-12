«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Валенсией» в рамках 31-го тура чемпионата Испании.
«Райо Вальекано» – «Валенсия» – 1:1
Голы: Гвардиола, 83 - Соллер, 57
«Райо Вальекано»: Димитриевский – Балью, Мараш, Катена, Кевин Родригеш (Нтека, 73) – Валентин, Унаи Лопес (Сисс, 62) – Палассон, Трехо (Бебе, 72), Альваро Гарсия – Гвардиола (Силла, 90) )
«Валенсия»: Мамардашвили – Коррея, Паулиста (Кюмарт, 84), Альдерете, Гайя – Гильямон – Солер, Муса (Рачич, 72), Мориба (Фулькье, 46), Дуро (Маркос Андре, 46) – Гедеш (Васкес) , 81)
Предупреждения: Унаи Лопес, 5, Балью, 90+2, Катена, 90+8 – Мориба, 8, Дуро, 42, Маркос Андре, 74, Коррея, 90+8
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Сержи Гвардиола (Райо Вальекано).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (Валенсия).
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.