Барселона предложит Левандовски контракт с зарплатой 35-40 млн евро в год

«Барселона», скорее всего, летом подпишет нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Как сообщает немецкая пресса, каталонцы готовы предложить поляку контракт на 2-3 года с зарплатой 35-40 млн евро в год до уплаты налогов.

Отмечается, что видеть Левандовски в команде хочет сам главный тренер «Барселоны» Хави. Также отмечается, нападающий еще не обсуждал сложившуюся ситуацию с генеральным директором «Баварии» Оливером Каном.

Ранее сообщалось, что Левандовски согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт.

Контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2021/22 Роберт забил 46 голов в 40 матчах за мюнхенский клуб.