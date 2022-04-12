УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

КУЧУК: «Это страшная жестокая война россии против украинского народа»

Тренер «Руха» высказался об ужасах войны

  • 12.04.2022 03:33
  • 68 просмотров
  • 0 комментариев
КУЧУК: «Это страшная жестокая война россии против украинского народа»
© ФК Рух

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук высказался о развязанной россией войне в Украине.

«У меня также это все не укладывается в голове. 24-е февраля все перевернуло: и голову, и мысли, и рассуждения, и саму жизнь. Нужно понимать, что это никакая не спецоперация. В Украине гибнут дети, женщины, старики. Очень много погибших. Равнодушно к этому никак нельзя относиться – это война. Это страшная жестокая война россии против украинского народа. Я не могу подобрать слово, чтобы описать то, что сейчас происходит. Это не безобразие, это выше моего понимания.

Когда прилетают ракеты в разные города – это настоящая война. Мы слышим постоянно воздушные тревоги. Это должны понимать россияне: у нас гибнут люди, гибнут дети. Происходит геноцид украинского народа», - сказал Кучук.

Источник — Sportarena

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности