КУЧУК: «Это страшная жестокая война россии против украинского народа»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук высказался о развязанной россией войне в Украине.
«У меня также это все не укладывается в голове. 24-е февраля все перевернуло: и голову, и мысли, и рассуждения, и саму жизнь. Нужно понимать, что это никакая не спецоперация. В Украине гибнут дети, женщины, старики. Очень много погибших. Равнодушно к этому никак нельзя относиться – это война. Это страшная жестокая война россии против украинского народа. Я не могу подобрать слово, чтобы описать то, что сейчас происходит. Это не безобразие, это выше моего понимания.
Когда прилетают ракеты в разные города – это настоящая война. Мы слышим постоянно воздушные тревоги. Это должны понимать россияне: у нас гибнут люди, гибнут дети. Происходит геноцид украинского народа», - сказал Кучук.
Источник — Sportarena
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