Сампдория без Супряги проиграла Болонье

32-й тур Серии А завершался матчем «Болонья» - «Сампдория». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Героем матча стал Марко Арнаутович, который оформил дубль. Украинский форвард «Сампдории» Владислав Супряга провел весь матч на скамейке запасных.

«Болонья» благодаря этой победе набрала 37 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. «Сампдория» с 29 баллами остается 16-й.

«Болонья» - «Сампдория» - 2:0

Голы: Арнаутович 61, 76

Вчера «Милан» потерял очки в матче с «Торино».