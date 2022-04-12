Сампдория без Супряги проиграла Болонье

32-й тур Серии А завершался матчем «Болонья» - «Сампдория». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Героем матча стал Марко Арнаутович, который оформил дубль. Украинский форвард «Сампдории» Владислав Супряга провел весь матч на скамейке запасных.
«Болонья» благодаря этой победе набрала 37 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. «Сампдория» с 29 баллами остается 16-й.
«Болонья» - «Сампдория» - 2:0
Голы: Арнаутович 61, 76
Вчера «Милан» потерял очки в матче с «Торино».
Источник — Sport.ua
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