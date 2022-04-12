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32-й тур
Болонья
2 : 0
Сампдория
11.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сампдория без Супряги проиграла Болонье

Генуэзцам не удается оторваться от зоны вылета

  • 12.04.2022 00:05
  • 181 просмотр
  • 1 комментарий
Сампдория без Супряги проиграла Болонье
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-й тур Серии А завершался матчем «Болонья» - «Сампдория». Хозяева одержали победу со счетом 2:0. Героем матча стал Марко Арнаутович, который оформил дубль. Украинский форвард «Сампдории» Владислав Супряга провел весь матч на скамейке запасных.

«Болонья» благодаря этой победе набрала 37 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. «Сампдория» с 29 баллами остается 16-й.

«Болонья» - «Сампдория» - 2:0
Голы: Арнаутович 61, 76

Вчера «Милан» потерял очки в матче с «Торино».

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Westwood., 12.04.2022 00:23
    +1
    типа супряга что то решает😅🤣🤣
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