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32-й тур
Венеция
1 : 2
Удинезе
10.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Милан потерял очки в игре с Торино. Итоги дня в Серии A

Россонери лидируют в чемпионате, опережая «Интер» и «Наполи» на 2 очка

  • 10.04.2022 23:42
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Милан потерял очки в игре с Торино. Итоги дня в Серии A
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Торино» и «Милан» сыграли в нулевую ничью.

«Милан» лидирует в турнирной таблице (68 очков), опережая «Интер» и «Наполи» (по 66) на два очка.

Серия А. 32-й тур

Торино – Милан – 0:0

Торино: Бериша, Родригес, Бремер, Зима (Иццо, 64), Войвода (Буонджорно, 85), Риччи, Лукич, Синго (Эйна, 64), Брекало, Побега (Сек, 84), Белотти (Пеллегри, 76).

Милан: Меньян, Эрнандес, Томори (Габбиа, 87), Калюлю, Калабрия, Кессье, Тонали (Крунич, 82), Леау, Диас (Мессиас, 55), Салемакерс, Жиру.

Предупреждения: Лукич, 13, Побега, 31 – Томори, 18, Калюлю, 36.

Судья: Довери (Италия)

Дженоа – Лацио – 1:4

Голы: Марушич, 31 (0:1). Иммобиле, 45+1 (0:2). Иммобиле, 63 (0:3). Габаррон, 68, автогол (1:3). Иммобиле, 76 (1:4)

Венеция – Удинезе – 1:2

Голы: Деулофеу, 35, пенальти (0:1). Анри, 86 (1:1). Бекао, 90+4 (1:2)

Наполи – Фиорентина – 2:3

Голы: Гонсалес, 29 (0:1). Мертенс, 58 (1:1). Иконе, 66 (1:2). Кабрал, 72 (1:3). Осимхен, 84 (2:3)

Сассуоло – Аталанта – 2:1

Голы: Траоре, 24 (1:0). Траоре, 61 (2:0). Муриэль, 90+3 (2:1)

Рома – Салернитана – 2:1

Голы: Радованович, 22 (0:1). Перес, 82 (1:1). Смоллинг, 85 (2:1)

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бекао (Удинезе).
86' ГОЛ ! Мяч забил Тома Анри (Венеция).
36' ГОЛ ! С пенальти забил Жерар Деулофеу (Удинезе).

Источник — Sport.ua

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