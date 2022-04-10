Милан потерял очки в игре с Торино. Итоги дня в Серии A

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Торино» и «Милан» сыграли в нулевую ничью.
«Милан» лидирует в турнирной таблице (68 очков), опережая «Интер» и «Наполи» (по 66) на два очка.
Серия А. 32-й тур
Торино – Милан – 0:0
Торино: Бериша, Родригес, Бремер, Зима (Иццо, 64), Войвода (Буонджорно, 85), Риччи, Лукич, Синго (Эйна, 64), Брекало, Побега (Сек, 84), Белотти (Пеллегри, 76).
Милан: Меньян, Эрнандес, Томори (Габбиа, 87), Калюлю, Калабрия, Кессье, Тонали (Крунич, 82), Леау, Диас (Мессиас, 55), Салемакерс, Жиру.
Предупреждения: Лукич, 13, Побега, 31 – Томори, 18, Калюлю, 36.
Судья: Довери (Италия)
Дженоа – Лацио – 1:4
Голы: Марушич, 31 (0:1). Иммобиле, 45+1 (0:2). Иммобиле, 63 (0:3). Габаррон, 68, автогол (1:3). Иммобиле, 76 (1:4)
Венеция – Удинезе – 1:2
Голы: Деулофеу, 35, пенальти (0:1). Анри, 86 (1:1). Бекао, 90+4 (1:2)
Наполи – Фиорентина – 2:3
Голы: Гонсалес, 29 (0:1). Мертенс, 58 (1:1). Иконе, 66 (1:2). Кабрал, 72 (1:3). Осимхен, 84 (2:3)
Сассуоло – Аталанта – 2:1
Голы: Траоре, 24 (1:0). Траоре, 61 (2:0). Муриэль, 90+3 (2:1)
Рома – Салернитана – 2:1
Голы: Радованович, 22 (0:1). Перес, 82 (1:1). Смоллинг, 85 (2:1)
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бекао (Удинезе).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Тома Анри (Венеция).
|36'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жерар Деулофеу (Удинезе).
Источник — Sport.ua
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