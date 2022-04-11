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Известны подробности. Манчестер Сити предложил контракт Холанду

Форвард «Боруссии» Дортмунд может продолжить карьеру в АПЛ

  • 11.04.2022 23:44
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Известны подробности. Манчестер Сити предложил контракт Холанду
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» всерьез настроен подписать форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда. Чемпионы Англии уже предложили контракт 21-летнему норвежцу.

Соглашение будет рассчитано на 5 лет, зарплата Холанда составит 30 миллионов евро в год. «Боруссии» Дортмунд выплатят клаусулу в размере 75 миллионов евро, еще 70 миллионов получит агент игрока Мино Райола.

Пока что нет уверенности в том, что такое предложение убедит Холанда перейти в «Манчестер Сити». Он мечтает играть в «Реале» вместе с Килианом Мбаппе.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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