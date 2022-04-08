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Приоритет – Реал. Холанд не спешит переходить в Манчестер Сити

Форвард «Боруссии» Дортмунд еще не определился со своим будущем

  • 08.04.2022 00:29
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Приоритет – Реал. Холанд не спешит переходить в Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Основная борьба за Эрлинга Холанда сейчас ведется между «Манчестер Сити» и «Реалом». Сам форвард «Боруссии» Дортмунд сейчас не спешит давать согласие на переход в «Манчестер Сити».

Это связано с тем, что приоритетным вариантом для Холанда остается «Реал». Он мечтает играть в одной команде с Килианом Мбаппе. При этом шансы «Реала» подписать форварда ПСЖ в последнее время снизились.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 23 гола и 6 ассистов в 24 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

Источник — Twitter

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