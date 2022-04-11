УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Виктор ЛЕОНЕНКО об увольнении: «Великий я, а не Денисов»

Экс-форвард «Динамо» - об увольнении с телеканалов «Футбол»

  • 11.04.2022 23:25
  • 2173 просмотра
  • 6 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО об увольнении: «Великий я, а не Денисов»
© Xsport. Виктор Леоненко

Экс-форвард «Динамо» Киев и телеэксперт Виктор Леоненко прокомментировал новость о своем увольнении с телеканалов «Футбол»:

«Знаю ли, что Денисов меня уволил из телеканалов «Футбол»? Я бы хотел услышать это от него лично, а не от друзей. Интервью, на которое он ссылается, скорее всего – отмазка. На ТК «Футбол» сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение. Денисов придумал причину из-за интервью, хотя мог меня набрать и все сказать. Я люблю откровенность.

Вернусь ли на телеканал «Футбол» в будущем? Я ни на кого не держу зла. Насчет Денисова, я просто сделаю выводы. Не забывайте, кто из нас великий – я, а не Денисов! У меня на телеканале со всеми были дружеские отношения. У меня нет врагов».

Источник — FanDay

(26 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Dreifus, 11.04.2022 23:30
    +6
    Бог!
    Величайший!
    Не, ну по понедельникам бухать это конечно слишком.
    Хотя у него в воскресенье рабочий день. Был.
    Ссылка
    online
    Persian, 11.04.2022 23:29 (изменен)
    +6
    Котам своїм тепер буде розповідати про свою велич
    Ссылка
    online
    Сергей Галицкий, 11.04.2022 23:37
    +1
    Ох і дебіл!
    Ссылка
    online
    Владислав Рейский, 12.04.2022 00:09
    0
    Хм, крут что тут сказать, может на срок идти президентский следующий, когда он там будет
    Ссылка
    online
    viktorious, 12.04.2022 00:02
    0
    И еще самый скромный! - добавил Леоненко
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 11.04.2022 23:37
    0
    Вітя, без котів ти - ніхто!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности