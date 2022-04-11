Виктор ЛЕОНЕНКО об увольнении: «Великий я, а не Денисов»

Экс-форвард «Динамо» Киев и телеэксперт Виктор Леоненко прокомментировал новость о своем увольнении с телеканалов «Футбол»:
«Знаю ли, что Денисов меня уволил из телеканалов «Футбол»? Я бы хотел услышать это от него лично, а не от друзей. Интервью, на которое он ссылается, скорее всего – отмазка. На ТК «Футбол» сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение. Денисов придумал причину из-за интервью, хотя мог меня набрать и все сказать. Я люблю откровенность.
Вернусь ли на телеканал «Футбол» в будущем? Я ни на кого не держу зла. Насчет Денисова, я просто сделаю выводы. Не забывайте, кто из нас великий – я, а не Денисов! У меня на телеканале со всеми были дружеские отношения. У меня нет врагов».
Источник — FanDay
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Величайший!
Не, ну по понедельникам бухать это конечно слишком.
Хотя у него в воскресенье рабочий день. Был.
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