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У Манчестер Юнайтед появился конкурент в борьбе за тренера Аякса

На Эрика тен Хага также претендует «РБ Лейпциг»

  • 11.04.2022 21:49
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У Манчестер Юнайтед появился конкурент в борьбе за тренера Аякса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг является приоритетной кандидатурой для «Манчестер Юнайтед». Однако подписать нидерландского специалиста «Красным дьяволам» будет непросто.

У «Манчестер Юнайтед» появился серьезный конкурент в борьбе за тен Хага – это «РБ Лейпциг». Клуб уже сделал тренеру выгодное долгосрочное предложение. «РБ Лейпциг» считает, что с тен Хагом клуб сможет прервать многолетнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге.

Немецкий клуб уже интересовался тен Хагом в декабре прошлого года, когда уволил Джесси Марша. Сейчас команду возглавляет Доменико Тедеско.

Источник — De Telegraaf

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