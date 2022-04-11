У Манчестер Юнайтед появился конкурент в борьбе за тренера Аякса

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг является приоритетной кандидатурой для «Манчестер Юнайтед». Однако подписать нидерландского специалиста «Красным дьяволам» будет непросто.

У «Манчестер Юнайтед» появился серьезный конкурент в борьбе за тен Хага – это «РБ Лейпциг». Клуб уже сделал тренеру выгодное долгосрочное предложение. «РБ Лейпциг» считает, что с тен Хагом клуб сможет прервать многолетнюю гегемонию «Баварии» в Бундеслиге.

Немецкий клуб уже интересовался тен Хагом в декабре прошлого года, когда уволил Джесси Марша. Сейчас команду возглавляет Доменико Тедеско.