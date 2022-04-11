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Минус конкурент для Яремчука. Бенфика летом продаст основного форварда

На Дарвина Нуньеса претендует ряд топ-клубов

  • 11.04.2022 21:13
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Минус конкурент для Яремчука. Бенфика летом продаст основного форварда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

«Бенфика» летом продаст своего основного форварда Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма потенциального трансфера оценивается в 80 миллионов евро. Интерес к 22-летнему уругвайцу проявляет целый ряд топ-клубов, сейчас агент Нуньеса проводит с ними встречи.

Среди топ-клубов, который интересуются Нуньесом, есть «Манчестер Юнайтед». В январе игрока пытались подписать «Арсенал» и «Вест Хэм», однако тогда «Бенфика» отказывалась продавать форварда.

В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 31 гол и 3 ассиста в 36 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» интересуется форвардом «Шахтера» Михаилом Мудриком.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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