Источник: Бенфика нацелена на Мудрика, Шахтер не готов продавать

По информации журналиста Сергея Болотникова, которую он озвучил в программе KDК, у «Шахтера» есть несколько предложений по хавбеку Михаилу Мудрику.
Одно из них от «Бенфики».
При этом журналист отмечает, что не нашел подтверждения тому, что «Шахтер» готов продать Мудрика, хотя ранее об этом сообщалось в СМИ.
Еще до полномасштабного вторжения России в Украину клуб подтвердил интерес к Мудрику со стороны «Брентфорда», но тогда «Шахтер» отказался от продажи.
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Источник — YouTube
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Шахтер хочет продать Мудрика – журналист. 08.04.22
Две новости на одном сайте с небольшим промежутком размещения по времени между ними. П.С. Клоуны новостные просто
Если же такого пункта в контрактах нету, тогда нужно заставить играть всех. Иначе обращение ШД в УЕФА/ФИФА, Лозанна, дисквалификация.
Если же такого пункта в контрактах нету, тогда нужно заставить играть всех. Иначе обращение ШД в УЕФА/ФИФА, Лозанна, дисквалификация.
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