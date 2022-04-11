Источник: Бенфика нацелена на Мудрика, Шахтер не готов продавать

По информации журналиста Сергея Болотникова, которую он озвучил в программе KDК, у «Шахтера» есть несколько предложений по хавбеку Михаилу Мудрику.

Одно из них от «Бенфики».

При этом журналист отмечает, что не нашел подтверждения тому, что «Шахтер» готов продать Мудрика, хотя ранее об этом сообщалось в СМИ.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину клуб подтвердил интерес к Мудрику со стороны «Брентфорда», но тогда «Шахтер» отказался от продажи.