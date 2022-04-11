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Источник: Бенфика нацелена на Мудрика, Шахтер не готов продавать

Ситуация с игроком остается неопределенной

  • 11.04.2022 13:40
  • 784 просмотра
  • 4 комментария
Источник: Бенфика нацелена на Мудрика, Шахтер не готов продавать
© shakhtar.com

По информации журналиста Сергея Болотникова, которую он озвучил в программе KDК, у «Шахтера» есть несколько предложений по хавбеку Михаилу Мудрику.

Одно из них от «Бенфики».

При этом журналист отмечает, что не нашел подтверждения тому, что «Шахтер» готов продать Мудрика, хотя ранее об этом сообщалось в СМИ.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину клуб подтвердил интерес к Мудрику со стороны «Брентфорда», но тогда «Шахтер» отказался от продажи.

Источник — YouTube

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Remark, 11.04.2022 13:50
    +1
    Источник: Бенфика нацелена на Мудрика, Шахтер не готов продавать. 11.04.22
    Шахтер хочет продать Мудрика – журналист. 08.04.22
    Две новости на одном сайте с небольшим промежутком размещения по времени между ними. П.С. Клоуны новостные просто     
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    Face Control, 11.04.2022 14:43
    0
    Vladimir Liashenko, 11.04.2022 14:39
    А на что эти легионеры ссылаются? Если в контрактах прописан такой форс-мажор, тогда да. Тогда и украинцы могут отказаться, ссылаясь на аналогичный пункт.
    Если же такого пункта в контрактах нету, тогда нужно заставить играть всех. Иначе обращение ШД в УЕФА/ФИФА, Лозанна, дисквалификация.
    Я сам этого понять не могу, вроде как контрактных обязательств никто не отменял, однако играть они не хотят даже в той же Турции.
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    online
    Vladimir Liashenko, 11.04.2022 14:39
    0
    Face Control, 11.04.2022 14:11
    Ну да, осталось продать Мишу Шахтёру, тогда вообще весело будет, учтивая то, что легионеры не хотят играть даже не в Украине. Странное решение, если, конечно, это правда.
    А на что эти легионеры ссылаются? Если в контрактах прописан такой форс-мажор, тогда да. Тогда и украинцы могут отказаться, ссылаясь на аналогичный пункт.
    Если же такого пункта в контрактах нету, тогда нужно заставить играть всех. Иначе обращение ШД в УЕФА/ФИФА, Лозанна, дисквалификация.
    Ссылка
    Face Control, 11.04.2022 14:11
    0
    Ну да, осталось продать Мишу Шахтёру, тогда вообще весело будет, учтивая то, что легионеры не хотят играть даже не в Украине. Странное решение, если, конечно, это правда.
    Ссылка
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