Владимир ГОМЕНЮК: «Сейчас патрулирую улицы Mлынова»

Бывший нападающий «Металлиста» и национальной сборной Украины Владимир Гоменюк сразу после нападения россии на Украину записался добровольцем в территориальную оборону Mлынова, что в Ровенской области.



— Сначала дежурили на одном из блокпостов. В последние недели патрулируем улицы Mлынова во время комендантского часа.



— Обходилось без форс-мажора?

— Грех жаловаться. В Mлынове все под контролем украинских войск, активно помогает и территориальная оборона. Я уверен в наших силах.



— Соответствует ли действительности информация, что вы должны были возглавить юниорский состав (U-19) ровенского «Вереса»?

— Переговоры, действительно, велись, но в итоге, мне предложили работу в специализированной спортшколе «Вереса». С первого марта должен был начать опекать группу футболистов 2013 года рождения. Однако после агрессии россиян сейчас не до тренерской деятельности.



— Если уже зашел разговор о «Вересе», то где сейчас находятся подопечные главного тренера Юрия Вирта?

— По имеющейся информации, в связи с военными действиями команда распущена. Кстати, многие ровенские футболисты стали волонтерами. Важно, что несмотря на сложную ситуацию продолжается реконструкция стадиона «Авангард» в Ровно. Более того, она вышла на финишную прямую.



— На ваш взгляд, остаются надежды доиграть сезон в Премьер-лиге?

— Сейчас главное, чтобы наша армия разбила российского агрессора. Только на этом должно быть сосредоточено внимание.