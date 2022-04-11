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Владимир ГОМЕНЮК: «Сейчас патрулирую улицы Mлынова»

Известный в прошлом игрок записался добровольцем в территориальную оборону

  • 11.04.2022 10:30
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Владимир ГОМЕНЮК: «Сейчас патрулирую улицы Mлынова»
© ФК Металлист. Владимир Гоменюк

Бывший нападающий «Металлиста» и национальной сборной Украины Владимир Гоменюк сразу после нападения россии на Украину записался добровольцем в территориальную оборону Mлынова, что в Ровенской области.
 
— Сначала дежурили на одном из блокпостов. В последние  недели патрулируем улицы Mлынова во время комендантского часа.
 
— Обходилось без форс-мажора?
— Грех жаловаться. В Mлынове все под контролем украинских войск, активно помогает и территориальная оборона. Я уверен в наших силах.
 
— Соответствует ли действительности информация, что вы должны были возглавить юниорский состав (U-19) ровенского «Вереса»?
— Переговоры, действительно, велись, но в итоге, мне предложили работу в специализированной спортшколе «Вереса». С первого марта должен был начать опекать группу футболистов 2013 года рождения. Однако после агрессии россиян  сейчас не до тренерской деятельности.
 
— Если уже зашел разговор о «Вересе», то где сейчас находятся подопечные главного тренера Юрия Вирта?
— По имеющейся информации, в связи с военными действиями команда распущена. Кстати, многие ровенские футболисты стали волонтерами. Важно, что несмотря на сложную ситуацию продолжается реконструкция стадиона «Авангард» в Ровно. Более того, она вышла на финишную прямую.
 
— На ваш взгляд, остаются надежды доиграть сезон в Премьер-лиге?
— Сейчас главное, чтобы  наша  армия  разбила российского агрессора. Только на этом должно быть сосредоточено внимание.

Источник — zbirna.com

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