Оля ПОЛЯКОВА: «Все русские такие же кровавые убийцы, как и путин»

Певица Оля Полякова после исполнения гимна перед благотворительным матчем «Шахтера» против «Олимпиакоса», рассказала, будет ли прощения россиянам.
«Никогда. Я не знаю, сколько поколений должно пройти. Возможно, наши внуки, не видевшие войны, простят. Но даже моя младшая дочь Алиса написала себе на руке, что пути ху***. На что я ей сказала: «Дочка, что это ты написала? Это, чтоб не забыть?»
Я думаю, что мы никогда не забудем, кто виноват в этой войне. И не нужно винить только одного человека. Все, кто поддерживает кровавый режим – соучастники. Никому нет прощения, они все виноваты. Кто не поддерживает, и ничего не выражает – тоже виноваты. Такие же кровавые убийцы.
Можно сказать только об очень маленьком проценте выступающих против людей. И за это большое им спасибо, что не боятся этого делать, потому что сейчас в россии опасно поддерживать Украину, – сказала Оля.
Источник — Футбол 1/2/3
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