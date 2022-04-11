СТАХОВСКИЙ: «Нужно заставить россиян почувствовать свою вину»

Украинский теннисист Сергей Стаховский объяснил, почему нужно отстранить от выступлений всех российских теннисистов.



«Это сумасшествие, что в современном мире у нас идет открытая война в Европе. То, что русские блокируют торговлю продовольствием, что они убивают мирных жителей из автоматов – катастрофа для всего человечества. Это варварство, они хотят навести террор и заставить людей бежать. Но мы сохраняем хладнокровие.



Очень плохо, что никто этого не ожидал, сложить оружие сейчас не вариант. Мы все понимаем, что как только ядерное оружие начнет летать, это будет конец света, но мир должен сначала что-то сделать.



Может быть, несправедливо запрещать российским игрокам выступать, но по-другому остановить россию нельзя. Они должны быть привлечены к ответственности, единственный способ добиться этого – заставить россиян почувствовать свою вину и пересмотреть свое мнение о том, кто ими управляет. Может быть, им следует лучше голосовать, если они хотят пользоваться преимуществами нормальной жизни, учебы и поездок за границу», – сказал Стаховский.