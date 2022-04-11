В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле разгромил «Хоффенхайм» со счетом 3:0.
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Марсель Халстенберг (РБ Лейпциг).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
Источник — Sport.ua
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