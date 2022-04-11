Бундеслига. РБ Лейпциг разгромил Хоффенхайм, Айнтрахт проиграл Фрайбургу

10 апреля состоялись три матча 29-го тура чемпионата Германии.
В Бундеслиге РБ Лейпциг разгромил Хоффенхайм (3:0), Айнтрахт проиграл дома Фрайбургу (1:2).
Матч между Бохумом и Байером завершился в нулевую ничью (0:0).
Лидеры Бундеслиги: Бавария (69), Боруссия Д (60), Байер (52), РБ Лейпциг (51), Фрайбург (48).
Бундеслига. 29-й тур
Айнтрахт – Фрайбург – 1:2
Голы: Костич, 54 – Грифо, 27, Петерсен, 69.
РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 3:0
Голы: Нкунку, 5, Хальстенберг, 20, Собослои, 44.
Бохум – Байер – 0:0
Источник — Sport.ua
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