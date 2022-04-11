Артем ДОВБИК: «Сейчас нет речи о прекращении существования Днепра-1»

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал, что ему известно о будущем «Днепра-1», ситуации с заработной платой и контрактах в клубе.
«О прекращении существования клуба речь даже не идет, поэтому я думаю, что главный вопрос - это война, а после нее будут более конкретные разговоры. Мое мнение таково, что клуб существовать будет.
Контракты на паузе, зарплата не выплачивается, но я думаю, что на сегодняшний день это не так важно. У каждого есть некий запас прочности, поэтому главная задача - закончить войну», - сказал Довбик.
Источник — Футбол 1/2/3
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