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Артем ДОВБИК: «Сейчас нет речи о прекращении существования Днепра-1»

Существованию ничего не угрожает

  • 11.04.2022 05:50
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Артем ДОВБИК: «Сейчас нет речи о прекращении существования Днепра-1»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик рассказал, что ему известно о будущем «Днепра-1», ситуации с заработной платой и контрактах в клубе.

«О прекращении существования клуба речь даже не идет, поэтому я думаю, что главный вопрос - это война, а после нее будут более конкретные разговоры. Мое мнение таково, что клуб существовать будет.

Контракты на паузе, зарплата не выплачивается, но я думаю, что на сегодняшний день это не так важно. У каждого есть некий запас прочности, поэтому главная задача - закончить войну», - сказал Довбик.

Источник — Футбол 1/2/3

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