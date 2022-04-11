Артем ДОВБИК: «Российские военные – преступники»

Игрок сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, как относится к людям, которые поддерживают войну россии против Украины.
«Говорят, что в россии проводился опрос, по результатам которого выяснилось, что около восьмидесяти процентов россиян поддерживают войну в Украине. Военные, зашедшие на нашу территорию, - это военные преступники», - сказал Довбик.
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Источник — Футбол 1/2/3
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