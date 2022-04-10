Артем ДОВБИК: «Судьба Украины в руках наших военных»

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, как поддерживает вооруженные силы Украины, и в чьих руках находится судьба всех украинцев.

«Вооруженные силы Украины – это главная команда нашей страны на сегодня. Судьба всех украинцев сейчас в их руках и ногах. Глядя на то, как они одолевают врага, а в некоторых направлениях проводят контратаки, у меня появляется вера и гордость. Хочется пожелать им сил, и чтобы быстрее все закончилось. Они в сердцах каждого украинца, они герои», - сказал Довбик.