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Артем ДОВБИК: «Судьба Украины в руках наших военных»

Форвард «Днепра-1» рассказал, как футболисты поддерживают армию

  • 10.04.2022 15:19
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Артем ДОВБИК: «Судьба Украины в руках наших военных»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, как поддерживает вооруженные силы Украины, и в чьих руках находится судьба всех украинцев.

«Вооруженные силы Украины – это главная команда нашей страны на сегодня. Судьба всех украинцев сейчас в их руках и ногах. Глядя на то, как они одолевают врага, а в некоторых направлениях проводят контратаки, у меня появляется вера и гордость. Хочется пожелать им сил, и чтобы быстрее все закончилось. Они в сердцах каждого украинца, они герои», - сказал Довбик.

Источник — Футбол 1/2/3

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