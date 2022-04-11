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Игорь БЕЛАНОВ: «Люди, которые много и красиво говорят, сбежали из Украины»

Обладатель Золотого мяча рассказал о помощи нашей стране со стороны УАФ

  • 11.04.2022 01:38
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Игорь БЕЛАНОВ: «Люди, которые много и красиво говорят, сбежали из Украины»
© Sport.ua. Игорь Беланов

Легенда украинского футбола Игорь Беланов рассказал о том, как УАФ помогает нашей стране в войне с российскими оккупантами.

«Можно много говорить и рассказывать, половина этих «руководителей», простите меня, даже материться не хочу, разбежались и их нет, а говорят очень много и красиво. А УАФ, которую возглавляет Павелко, оказывает помощь в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Одессе, Львове. Повсюду ездят и помогают, не покинули нашу страну. Это не громкие слова, не лесть, я ни от кого не завишу. Даже если я там работаю, я всегда говорю правду и за это меня любят.

Спасибо им, они приехали в мой город и я увидел гуманитарную помощь, отношение, они ходили по баррикадам. Это должно быть, чего же сидеть и кричать в газетах, как все прекрасно и красиво? А где вы, ребята, почему не остались здесь, а рассказываете сказки где-то далеко, как вы любите нашу страну», - сказал Беланов.

Источник — Футбол 1/2/3

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