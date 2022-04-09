Игорь БЕЛАНОВ: «Больных детей нужно показывать путину»

Легендарный украинский футболист и обладатель Золотого мяча 1986 Игорь Беланов высказался о войне с российскими захватчиками.



«Стараюсь быть полезным нашим вооруженным силам, ездить по батареям, детским домам. Все, что происходит сегодня, что я увидел, я был в шоке. Больных детей, наверное, нужно показывать путину и всей его бригаде, чтобы они видели, как они борются с неонацистами и олигархами.



У меня реально нет времени даже на отдых, потому что ты понимаешь, что ты хочешь сделать что-то хорошее, даже какую-то мелочь: брать золотой мяч, показывать бойцам на передовой, говорить о чемпионатах мира, как-то их отвлекать. Я не просто прихожу к ним, а остаюсь на часа три, захожу в блиндажи и смотрю, как все происходит.



Если мы берем бойцов, то у них настроение приподнятое по одной простой причине: потому что Одессу никак не могут захватить. Я вижу, как себя ведут ребята на батареях, дух победителей не падает, хорошее настроение. Это очень приятно видеть и слышать», – сказал Беланов.