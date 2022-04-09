УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Игорь БЕЛАНОВ: «Больных детей нужно показывать путину»

Известный в прошлом футболист – о российском вторжении

  • 09.04.2022 15:25
  • 602 просмотра
  • 0 комментариев
Игорь БЕЛАНОВ: «Больных детей нужно показывать путину»
© ФК Динамо Киев. Игорь Беланов

Легендарный украинский футболист и обладатель Золотого мяча 1986 Игорь Беланов высказался о войне с российскими захватчиками.
 
«Стараюсь быть полезным нашим вооруженным силам, ездить по батареям, детским домам. Все, что происходит сегодня, что я увидел, я был в шоке. Больных детей, наверное, нужно показывать путину и всей его бригаде, чтобы они видели, как они борются с неонацистами и олигархами.
 
У меня реально нет времени даже на отдых, потому что ты понимаешь, что ты хочешь сделать что-то хорошее, даже какую-то мелочь: брать золотой мяч, показывать бойцам на передовой, говорить о чемпионатах мира, как-то их отвлекать. Я не просто прихожу к ним, а остаюсь на часа три, захожу в блиндажи и смотрю, как все происходит. 
 
Если мы берем бойцов, то у них настроение приподнятое по одной простой причине: потому что Одессу никак не могут захватить. Я вижу, как себя ведут ребята на батареях, дух победителей не падает, хорошее настроение. Это очень приятно видеть и слышать», – сказал Беланов.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности