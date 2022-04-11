УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
31-й тур
Анже
1 : 1
Лилль
10.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Марсель дома победил Монпелье и вышел на вторую позицию в Лиге 1

10 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Франции 

  • 11.04.2022 00:59
  • 28 просмотров
  • 0 комментариев
Марсель дома победил Монпелье и вышел на вторую позицию в Лиге 1
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженгиз Ундер

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле победил «Монпелье» со счетом 2:0.

«Марсель» одержал 4-ю победу подряд и вышел на 2-е место (с 59 очками). Впереди только ПСЖ (71).

Лига 1. 31-й тур

Бордо – Мец – 3:1

Голы: Ламкель Зе, 21 (0:1). Мангаш, 52 (1:1). Ньянг, 68 (2:1). Хван Уй Джо, 88 (3:1)

Анже – Лилль – 1:1

Голы: Тиагу Джало, 64, автогол (1:0). Жегрова, 74 (1:1)

Брест – Нант – 1:1

Голы: Коло Муани, 10 (0:1). Шардонне, 67 (1:1)

Монако – Труа – 2:1

Голы: Кайю Энрике, 19 (1:0). Угбо, 39 (1:1). Фолланд, 57 (2:1)

Ланс – Ницца – 3:0

Голы: Калимуэндо, 51 (1:0). Дукуре, 55 (2:0). Калимуэндо, 67 (3:0)

Страсбург – Лион – 1:1

Голы: Сиссоко, 20 (1:0). Токо Экамби, 90 (1:1)

Марсель – Монпелье – 2:0

Голы: Дьенг, 9 (1:0). Дженгиз Юндер, 19, пенальти (2:0)

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
64' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тьягу Джало (Лилль).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности