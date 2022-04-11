Марсель дома победил Монпелье и вышел на вторую позицию в Лиге 1

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своем поле победил «Монпелье» со счетом 2:0.
«Марсель» одержал 4-ю победу подряд и вышел на 2-е место (с 59 очками). Впереди только ПСЖ (71).
Лига 1. 31-й тур
Бордо – Мец – 3:1
Голы: Ламкель Зе, 21 (0:1). Мангаш, 52 (1:1). Ньянг, 68 (2:1). Хван Уй Джо, 88 (3:1)
Анже – Лилль – 1:1
Голы: Тиагу Джало, 64, автогол (1:0). Жегрова, 74 (1:1)
Брест – Нант – 1:1
Голы: Коло Муани, 10 (0:1). Шардонне, 67 (1:1)
Монако – Труа – 2:1
Голы: Кайю Энрике, 19 (1:0). Угбо, 39 (1:1). Фолланд, 57 (2:1)
Ланс – Ницца – 3:0
Голы: Калимуэндо, 51 (1:0). Дукуре, 55 (2:0). Калимуэндо, 67 (3:0)
Страсбург – Лион – 1:1
Голы: Сиссоко, 20 (1:0). Токо Экамби, 90 (1:1)
Марсель – Монпелье – 2:0
Голы: Дьенг, 9 (1:0). Дженгиз Юндер, 19, пенальти (2:0)
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
|64'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тьягу Джало (Лилль).
Источник — Sport.ua
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