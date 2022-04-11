В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Леванте» со счетом 3:2.
В добавленное ко второму тайму время победный мяч забил Люк де Йонг.
Интересно, что в ворота «Барселоны» были назначены три пенальти, два из которых «Леванте» смог реализовать.
«Барселона» набрала 60 очков, догнала «Севилью» и поднялась на 2-е место в турнирной таблице, уступая только «Реалу» (72).
Лига 1. 31-й тур
Леванте – Барселона – 2:3
Голы: Моралес, 52, пен. (1:0). Обамеянг, 59 (1:1). Педри, 63 (1:2). Мелеро, 83, пен. (2:2). Люк де Йонг, 90+2 (2:3)
Незабитый пенальти: Рохер, 56 (Леванте)
ГОЛ! 1:0. Моралес, 52 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Обамеянг, 59 мин
ГОЛ! 1:2. Педри, 63 мин (1:2)
ГОЛ! 2:2. Мелеро, 83 мин (пен)
ГОЛ! 2:3. Люк де Йонг, 90+2 мин
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Барселона).
|83'
|ГОЛ ! С пенальти забил Гонсало Мелеро (Леванте).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
|52'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хосе-Луис Моралес (Леванте).
Источник — Sport.ua
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