УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
31-й тур
Леванте
2 : 3
Барселона
10.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Леванте – Барселона – 2:3. Драма в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Испании 

  • 11.04.2022 00:37
  • 253 просмотра
  • 0 комментариев
Леванте – Барселона – 2:3. Драма в концовке. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Леванте» со счетом 3:2.

В добавленное ко второму тайму время победный мяч забил Люк де Йонг.

Интересно, что в ворота «Барселоны» были назначены три пенальти, два из которых «Леванте» смог реализовать.

«Барселона» набрала 60 очков, догнала «Севилью» и поднялась на 2-е место в турнирной таблице, уступая только «Реалу» (72).

Лига 1. 31-й тур

Леванте – Барселона – 2:3

Голы: Моралес, 52, пен. (1:0). Обамеянг, 59 (1:1). Педри, 63 (1:2). Мелеро, 83, пен. (2:2). Люк де Йонг, 90+2 (2:3)

Незабитый пенальти: Рохер, 56 (Леванте)

ГОЛ! 1:0. Моралес, 52 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Обамеянг, 59 мин

ГОЛ! 1:2. Педри, 63 мин (1:2)

ГОЛ! 2:2. Мелеро, 83 мин (пен)

ГОЛ! 2:3. Люк де Йонг, 90+2 мин

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Люк де Йонг (Барселона).
83' ГОЛ ! С пенальти забил Гонсало Мелеро (Леванте).
63' ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
59' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Барселона).
52' ГОЛ ! С пенальти забил Хосе-Луис Моралес (Леванте).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности