В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Леванте» со счетом 3:2.

В добавленное ко второму тайму время победный мяч забил Люк де Йонг.

Интересно, что в ворота «Барселоны» были назначены три пенальти, два из которых «Леванте» смог реализовать.

«Барселона» набрала 60 очков, догнала «Севилью» и поднялась на 2-е место в турнирной таблице, уступая только «Реалу» (72).

Лига 1. 31-й тур

Леванте – Барселона – 2:3

Голы: Моралес, 52, пен. (1:0). Обамеянг, 59 (1:1). Педри, 63 (1:2). Мелеро, 83, пен. (2:2). Люк де Йонг, 90+2 (2:3)

Незабитый пенальти: Рохер, 56 (Леванте)

ГОЛ! 1:0. Моралес, 52 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Обамеянг, 59 мин

ГОЛ! 1:2. Педри, 63 мин (1:2)

ГОЛ! 2:2. Мелеро, 83 мин (пен)

ГОЛ! 2:3. Люк де Йонг, 90+2 мин