Дожали на 90+2 мин. Барса вырвала победу в сложнейшем матче с Леванте

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Леванте» со счетом 3:2.

В добавленное ко второму тайму время победный мяч забил Люк де Йонг.

Интересно, что в ворота «Барселоны» были назначены три пенальти, два из которых «Леванте» смог реализовать.

«Барселона» набрала 60 очков, догнала «Севилью» и поднялась на 2-е место в турнирной таблице, уступая только «Реалу» (72).

Лига 1. 31-й тур

Леванте – Барселона – 2:3

Голы: Моралес, 52, пен. (1:0). Обамеянг, 59 (1:1). Педри, 63 (1:2). Мелеро, 83, пен. (2:2). Люк де Йонг, 90+2 (2:3)

Незабитый пенальти: Рохер, 56 (Леванте)

Леванте: Карденас, Сон, Везу (Кантеро, 76), Постиго, Пьер, Мирамон, Кампанья (Мелеро, 65), Пепелу, Радойя (Барди, 76), Моралес (Бубиль, 90), Рохер (Гомес, 65)

Барселона: тер Штеген, Жорди Альба, Гарсия, Араухо, Дани Алвес (Лангле, 80), Гонсалес (Педри, 57), Бускетс, де Йонг (Гави, 56), Дембеле (Траоре, 84), Обамеянг (де Йонг, 84), Торрес.

Предупреждения: Кампанья, 11 – Араухо, 87.

Судья: Монтеро (Испания)

Осасуна – Алавес – 1:0

Гол: Будимир, 90+2.

Нереализованный пенальти: Рубен Гарсия, 38 (Осасуна)

Эспаньол – Сельта – 1:0

Гол: У Лэй, 89.

Эльче – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Каррильо, 3 – Серлот, 31, Ле Норман, 39.

Нереализованный пенальти: Исак, 19 (Реал Сосьедад)