УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
31-й тур
Осасуна
1 : 0
Алавес
10.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дожали на 90+2 мин. Барса вырвала победу в сложнейшем матче с Леванте

В компенсированное ко второму тайму время победный мяч забил Люк де Йонг

  • 10.04.2022 23:59
  • 253 просмотра
  • 0 комментариев
Дожали на 90+2 мин. Барса вырвала победу в сложнейшем матче с Леванте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Де Йонг

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Барселона» победила «Леванте» со счетом 3:2.

В добавленное ко второму тайму время победный мяч забил Люк де Йонг.

Интересно, что в ворота «Барселоны» были назначены три пенальти, два из которых «Леванте» смог реализовать.

«Барселона» набрала 60 очков, догнала «Севилью» и поднялась на 2-е место в турнирной таблице, уступая только «Реалу» (72).

Лига 1. 31-й тур

Леванте – Барселона – 2:3

Голы: Моралес, 52, пен. (1:0). Обамеянг, 59 (1:1). Педри, 63 (1:2). Мелеро, 83, пен. (2:2). Люк де Йонг, 90+2 (2:3)

Незабитый пенальти: Рохер, 56 (Леванте)

Леванте: Карденас, Сон, Везу (Кантеро, 76), Постиго, Пьер, Мирамон, Кампанья (Мелеро, 65), Пепелу, Радойя (Барди, 76), Моралес (Бубиль, 90), Рохер (Гомес, 65)

Барселона: тер Штеген, Жорди Альба, Гарсия, Араухо, Дани Алвес (Лангле, 80), Гонсалес (Педри, 57), Бускетс, де Йонг (Гави, 56), Дембеле (Траоре, 84), Обамеянг (де Йонг, 84), Торрес.

Предупреждения: Кампанья, 11 – Араухо, 87.

Судья: Монтеро (Испания)

Осасуна – Алавес – 1:0

Гол: Будимир, 90+2.

Нереализованный пенальти: Рубен Гарсия, 38 (Осасуна)

Эспаньол – Сельта – 1:0

Гол: У Лэй, 89.

Эльче – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Каррильо, 3 – Серлот, 31, Ле Норман, 39.

Нереализованный пенальти: Исак, 19 (Реал Сосьедад)

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Анте Будимир (Осасуна).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности