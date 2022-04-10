Днепр-1 разрешил Довбику присоединиться к Динамо до июня

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик получил разрешение от клуба присоединиться к киевскому «Динамо».
Киевская команда проведет благотворительные матчи в различных городах Европы.
Журналист Игорь Бурбас сообщил: «Довбик будет выступать за «Динамо» в благотворительных матчах. Его нынешний клуб дал на это разрешение. Игроку нужно до июня набрать форму перед матчем сборной».
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Источник — BurBuzz
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