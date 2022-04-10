Давид Гоффен выиграл первый титул в сезоне

Бельгийский теннисист Давид Гоффен стал чемпионом на турнире ATP 250 в Марокко.



В матче за титул бельгиец обыграл Алекса Молчана из Словакии.



Марракеш. Финал

Давид Гоффен (Бельгия) – Алекс Молчан (Словакия) – 3:6, 6:3, 6:3



Для Гоффена это шестой титул ATP. Молчан сыграл второй финал в карьере и снова проиграл.