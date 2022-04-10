Давид Гоффен выиграл первый титул в сезоне

Бельгийский теннисист Давид Гоффен стал чемпионом на турнире ATP 250 в Марокко.
В матче за титул бельгиец обыграл Алекса Молчана из Словакии.
Марракеш. Финал
Давид Гоффен (Бельгия) – Алекс Молчан (Словакия) – 3:6, 6:3, 6:3
Для Гоффена это шестой титул ATP. Молчан сыграл второй финал в карьере и снова проиграл.
Источник — Sport.ua
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