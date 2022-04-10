ФОТО. Марта КОСТЮК: «Солнце взойдет, и мы попробуем еще раз»

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала фото из Монте-Карло, куда она вернулась после выступления на серии американских турниров.
«Солнце взойдет, и мы попробуем еще раз», – подписала снимок теннисситка.
Ранее Марта призналась, что ей нужно сделать операции, из-за которой ей придется пропустить матч сборной и турнир в Стамбуле.
Источник — Instagram
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