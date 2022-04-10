УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ФОТО. Марта КОСТЮК: «Солнце взойдет, и мы попробуем еще раз»

Украинская теннисистка собирается с силами для покорения новых высот

  • 10.04.2022 20:57
  • 1259 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Марта КОСТЮК: «Солнце взойдет, и мы попробуем еще раз»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала фото из Монте-Карло, куда она вернулась после выступления на серии американских турниров.
 
«Солнце взойдет, и мы попробуем еще раз», – подписала снимок теннисситка.
 
Ранее Марта призналась, что ей нужно сделать операции, из-за которой ей придется пропустить матч сборной и турнир в Стамбуле.

Источник — Instagram

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности