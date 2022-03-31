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Костюк рассказала, почему не сыграет за сборную в матче против США

Марте предстоит сделать операцию

  • 31.03.2022 23:56
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Костюк рассказала, почему не сыграет за сборную в матче против США
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк рассказала, почему пропустит матч Кубка Билли Джин Кинг против команды США. 
 
«Причина, по которой я не буду играть Кубок Билли Джин Кинг, — это то, что мне нужно сделать операцию. Надеюсь, что к турниру в Мадриде (старт 28 апреля) я буду готова, а вот турнир в Стамбуле (18 апреля) придется пропустить», – сообщила украинская теннисистка.
 
Отметим, что Костюк заменит Даяна Ястремская. По информации Sport.ua, в нашей команде будет всего четыре участницы на матч с американками.

Источник — Focus.ua

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