Костюк рассказала, почему не сыграет за сборную в матче против США

Третья ракетка Украины Марта Костюк рассказала, почему пропустит матч Кубка Билли Джин Кинг против команды США.



«Причина, по которой я не буду играть Кубок Билли Джин Кинг, — это то, что мне нужно сделать операцию. Надеюсь, что к турниру в Мадриде (старт 28 апреля) я буду готова, а вот турнир в Стамбуле (18 апреля) придется пропустить», – сообщила украинская теннисистка.



Отметим, что Костюк заменит Даяна Ястремская. По информации Sport.ua, в нашей команде будет всего четыре участницы на матч с американками.

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