ФОТО. Шахтер вернулся в Турцию после матча с Олимпиакосом

Девятого апреля донецкий «Шахтер» сыграл с греческим «Олимпиакосом» (0:1) благотворительный матч в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча прошла в Афинах на Karaiskakis Stadium.
В воскресенье «горняки» вернулись назад в Турцию, где находится их тренировочная база.
В следующем матче турне 14 апреля «Шахтер» сыграет против «Лехии» Гданьск в Польше.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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