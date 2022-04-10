ФОТО. Шахтер вернулся в Турцию после матча с Олимпиакосом

Девятого апреля донецкий «Шахтер» сыграл с греческим «Олимпиакосом» (0:1) благотворительный матч в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча прошла в Афинах на Karaiskakis Stadium.



В воскресенье «горняки» вернулись назад в Турцию, где находится их тренировочная база.



В следующем матче турне 14 апреля «Шахтер» сыграет против «Лехии» Гданьск в Польше.