Оля ПОЛЯКОВА: «Россиян восемь лет готовили нас ненавидеть»

Певица Оля Полякова после исполнения гимна перед благотворительным матчем «Шахтера» против «Олимпиакоса» выразила свои эмоции по поводу войны в Украине.



«Ужас, боль, невозможность осознать, что это все происходит на самом деле. Кажется, что все это какой-то сон, и мы должны все проснуться, чтобы этого не было. Ничего не стоит ни одной человеческой жизни. Нет слов.



Особенно новости об этих зверствах – я вообще не понимаю, как люди могут такое делать. Это не люди. И я понимаю, что с ними делало их телевидение и СМИ, потому что их готовили нас ненавидеть.



Они 8 лет нас ненавидят. Они 8 лет в своих СМИ рассказывают, что украинцы плохие, нас нужно убивать, удалять с Земли – их для этого готовили. В их новостях трижды в день более половины сюжета было об Украине. Они не говорили о своей экономике, политике внутренней – они говорили только об Украине. И все с точки зрения негатива.



Я в шоке от происходящего, и эти новости мне болят. Я думаю, что все украинцы не могут сейчас нормально жить, есть, смотреть на мир. Мы думаем только о том, что происходит у нас в стране, с нашими людьми. И это страшно, потому что мы все очень переживаем, – сказала украинка.