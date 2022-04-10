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Оля ПОЛЯКОВА: «Россиян восемь лет готовили нас ненавидеть»

Известная певица – о войне в Украине

  • 10.04.2022 19:54
  • 611 просмотров
  • 2 комментария
Оля ПОЛЯКОВА: «Россиян восемь лет готовили нас ненавидеть»
© ТК Футбол 1/2/3. Ольга Полякова

Певица Оля Полякова после исполнения гимна перед благотворительным матчем «Шахтера» против «Олимпиакоса» выразила свои эмоции по поводу войны в Украине.
 
«Ужас, боль, невозможность осознать, что это все происходит на самом деле. Кажется, что все это какой-то сон, и мы должны все проснуться, чтобы этого не было. Ничего не стоит ни одной человеческой жизни. Нет слов.
 
Особенно новости об этих зверствах – я вообще не понимаю, как люди могут такое делать. Это не люди. И я понимаю, что с ними делало их телевидение и СМИ, потому что их готовили нас ненавидеть.
 
Они 8 лет нас ненавидят. Они 8 лет в своих СМИ рассказывают, что украинцы плохие, нас нужно убивать, удалять с Земли – их для этого готовили. В их новостях трижды в день более половины сюжета было об Украине. Они не говорили о своей экономике, политике внутренней – они говорили только об Украине. И все с точки зрения негатива.
 
Я в шоке от происходящего, и эти новости мне болят. Я думаю, что все украинцы не могут сейчас нормально жить, есть, смотреть на мир. Мы думаем только о том, что происходит у нас в стране, с нашими людьми. И это страшно, потому что мы все очень переживаем, – сказала украинка.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Володимир Олійник, 10.04.2022 20:02
    0
    з народження
    Ссылка
    online
    WladWest, 10.04.2022 20:19
    -1
    Ненависть ко всему украинскому они впитывают с молоком матери.
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