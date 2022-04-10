Артем ДОВБИК: «Можем выйти на 75% готовности к матчу с Шотландией»

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик высказался о важности хорошей подготовки главной команды к матчу против Шотландии в рамках квалификации на ЧС 2022
«Если сборникам позволят пройти тренировочный сбор, хотя бы 3-4 недели дадут подготовиться к матчу, то он будет сыгран. Если будут товарищеские игры, то может быть процентов на семьдесят-семьдесят пять от оптимальной формы мы наберем», - сказал Довбик.
Источник — Футбол 1/2/3
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