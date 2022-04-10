Андрей ВОРОНИН: «Когда смотрю фото из Мариуполя и Бучи, я плачу»

Андрей Воронин покинул московское «Динамо», где работал помощником главного тренера, сразу же после начала вторжения россии в Украину. Сейчас он вместе с семьей в Германии, где у него дом. Кроме своих родственников, Воронин принял в Германии еще четырех украинских беженцев.

– Сразу после начала войны вы оставили пост помощника тренера в московском «Динамо»…

– Для меня, как украинца, было невозможно оставаться там. Мы с отцом выехали из Москвы через Амстердам, жена потом через Стамбул. Нам повезло – не нужно больше бежать. Вся моя семья здесь, в Германии. Нашему дому не угрожаю бомбы. Рядом родители жены, мы также приняли еще четырех украинцев.

– Германия приняла сотни тысяч беженцев из Украины…

– Я очень благодарен Германии. Здорово, когда люди помогают другим людям. Мы собрали гуманитарную помощь: предметы первой необходимости – от одежды и лекарств до корма для собак.

– Что вы чувствуете, когда видите карту военных преступлений россии в вашей стране?

– Когда я вижу фотографии из Мариуполя или совсем недавно из Бучи, я могу плакать. Мой день начинается с военных новостей. И я ложусь с ними спать. Я видел фильмы о Второй мировой войне. Но сейчас это происходит в Украине. Ужасы, который не простишь никогда! Бывают моменты, когда я думаю, что все это неправда, и просыпаюсь. Эти ужасные картины в 2022 году!

– Вы из Одессы, на которую также падают ракеты. Как вы думаете, вы увидите снова свой родной город?

– Я очень надеюсь на это. Я не могу и не хочу представить, что это будет продолжаться годами. Через два-три месяца все наши города могут стать такими, как сейчас Мариуполь. Но я знаю, что моя страна и мой народ никогда не сдадутся!

– Как может завершиться эта война?

– Это знает тот, кто ее начал. Но он, наверное, и сам этого не знает.

– Вы опасаетесь, что путин применит ядерное оружие?

– Что я могу сказать? Два месяца назад я не верил, что россия после Крыма и Донбасса пойдет полномасштабной войной на Украину. Но это случилось. Поэтому я не исключаю, что путин может применить химическое или ядерное оружие. Я не знаю, остановится ли он. Хватит ли ему Украины или он еще войну принесет в Германию.

– У вас много друзей в россии. Вы обвиняете их в том, что они мало или ничего не делают, чтобы остановить войну?

– Не мои друзья совершают эти ужасные преступления в Украине.

– Но большинство россиян молчит о преступлениях. Говорят, что в россии 80 процентов людей поддерживают войну. Все они жертвы пропаганды?

– Надеюсь, да. Потому что ни один нормальный человек не может поддерживать войну. Для любого здравомыслящего человека неприемлемо, когда умирают мужчины, женщины, дети старики.

– Но есть российские спортсмены, такие как бывший боксер Николай Валуев, которые публично поддерживают путина?

– Они должны заткнуться. Я могу понять, что люди в россии боятся что-то сказать. Потому что они могут сесть за это на 15 лет. Но хотя бы не распространяйте ложь. Просто сидите и молчите.

– Сейчас спорт – это второстепенное дело. Но вы бы хотели снова работать в футболе в Германии?

– Никто не знает, что будет дальше. Чемпионат здесь завершится в мае – посмотрим. Пока я желаю только одного: я хочу летом поехать в Одессу. На могилу моей мамы в первую годовщину ее смерти.