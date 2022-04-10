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Андрей ВОРОНИН: «Когда смотрю фото из Мариуполя и Бучи, я плачу»

Экс-форвард сборной Украины дал интервью немецкому изданию Bild

  • 10.04.2022 16:12
  • 3136 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ВОРОНИН: «Когда смотрю фото из Мариуполя и Бучи, я плачу»
© Print Screen. Андрей Воронин

Андрей Воронин покинул московское «Динамо», где работал помощником главного тренера, сразу же после начала вторжения россии в Украину. Сейчас он вместе с семьей в Германии, где у него дом. Кроме своих родственников, Воронин принял в Германии еще четырех украинских беженцев.

– Сразу после начала войны вы оставили пост помощника тренера в московском «Динамо»…
– Для меня, как украинца, было невозможно оставаться там. Мы с отцом выехали из Москвы через Амстердам, жена потом через Стамбул. Нам повезло – не нужно больше бежать. Вся моя семья здесь, в Германии. Нашему дому не угрожаю бомбы. Рядом родители жены, мы также приняли еще четырех украинцев.

– Германия приняла сотни тысяч беженцев из Украины…
– Я очень благодарен Германии. Здорово, когда люди помогают другим людям. Мы собрали гуманитарную помощь: предметы первой необходимости – от одежды и лекарств до корма для собак.

– Что вы чувствуете, когда видите карту военных преступлений россии в вашей стране?
– Когда я вижу фотографии из Мариуполя или совсем недавно из Бучи, я могу плакать. Мой день начинается с военных новостей. И я ложусь с ними спать. Я видел фильмы о Второй мировой войне. Но сейчас это происходит в Украине. Ужасы, который не простишь никогда! Бывают  моменты, когда я думаю, что все это неправда, и просыпаюсь. Эти ужасные картины в 2022 году!

– Вы из Одессы, на которую также падают ракеты. Как вы думаете, вы увидите снова свой родной город?
– Я очень надеюсь на это. Я не могу и не хочу представить, что это будет продолжаться годами. Через два-три месяца все наши города могут стать такими, как сейчас Мариуполь. Но я знаю, что моя страна и мой народ никогда не сдадутся!

– Как может завершиться эта война?
– Это знает тот, кто ее начал. Но он, наверное, и сам этого не знает.

– Вы опасаетесь, что путин применит ядерное оружие?
– Что я могу сказать? Два месяца назад я не верил, что россия после Крыма и Донбасса пойдет полномасштабной войной на Украину. Но это случилось. Поэтому я не исключаю, что путин может применить химическое или ядерное оружие. Я не знаю, остановится ли он. Хватит ли ему Украины или он еще войну принесет в Германию.

– У вас много друзей в россии. Вы обвиняете их в том, что они мало или ничего не делают, чтобы остановить войну?
– Не мои друзья совершают эти ужасные преступления в Украине.

– Но большинство россиян молчит о преступлениях. Говорят, что в россии 80 процентов людей поддерживают войну. Все они жертвы пропаганды?
– Надеюсь, да. Потому что ни один нормальный человек не может поддерживать войну. Для любого здравомыслящего человека неприемлемо, когда умирают мужчины, женщины, дети старики.

– Но есть российские спортсмены, такие как бывший боксер Николай Валуев, которые публично поддерживают путина?
– Они должны заткнуться. Я могу понять, что люди в россии боятся что-то сказать. Потому что они могут сесть за это на 15 лет. Но хотя бы не распространяйте ложь. Просто сидите и молчите.

– Сейчас спорт – это второстепенное дело. Но вы бы хотели снова работать в футболе в Германии?
– Никто не знает, что будет дальше. Чемпионат здесь завершится в мае – посмотрим. Пока я желаю только одного: я хочу летом поехать в Одессу. На могилу моей мамы в первую годовщину ее смерти.

Источник — Bild

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ALKOSruLKA, 10.04.2022 16:21
    +5
    ... а як там мАцковські друзі поживають? ...що розповідають?
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    DrOsSeL, 10.04.2022 18:23
    +4
    "– Не мої друзі скоюють ці жахливі злочини в Україні."
    Далі можна не читати
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    online
    kill_kenny, 10.04.2022 16:46
    +4
    А як ти дивився на людей на сході,живучи в москві?
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