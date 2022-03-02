Андрей ВОРОНИН: «Остановите этого сукина сына Путина»

Бывший ассистент главного тренера московского «Динамо» и форвард сборной Украины Андрей Воронин, который накануне покинул Россию, расторгнув контракт с «бело-синими», высказался по поводу войны, которую армия Путина развязала в Украине.

- Атака Путина на Украину – это кошмар.

- Я уже четыре дня плохо себя чувствую. Действительно плохо. Когда я вижу кадры с моей родины, когда я вижу новости. Все нереально, как в кино. Но это фильм ужасов. У меня почти не осталось слов.

- Что движет Путиным?

- Он сам это знает? Может, он просто хочет попасть в учебники истории. Но он никогда не окажется там. Или максимум в качестве преступника.

- Сотни тысяч людей на демонстрации в Берлине против войны. Что это значит для вас?

- Я благодарен людям в Берлине. Весь мир поддерживает нашу страну. Люди в России также настроены против Путина. У меня есть сообщения со всего мира от бывших партнеров по команде, от других футболистов. Также от россиян, которые мне пишут: «Извините. Это не мы».

- Вашего президента Владимира Зеленского, бывшего актера, долгое время высмеивали…

- Сейчас он посреди войны, рискуя жизнью в нашей столице. Это заслуживает максимального уважения. Прошлое теперь не имеет значения. Снимаю шляпу перед ним!

- Как Германия может помочь Украине?

- Остановите этого сукина сына Путина, помогите беженцам. И пошлите оружие, чтобы мы могли защитить себя. Я так горжусь своей страной. У нас красивые города, замечательные люди. Мы будем продолжать бороться. И мы победим. Но цена очень высокая. Много погибших... Мы живем в 2022 году, а не в период Второй мировой войны...

- Тогда миллионы украинцев и россиян погибли вместе, сражаясь против нацистской Германии.

- У меня и многих других украинцев есть друзья в России. И у них есть друзья, родственники. А потом на нас нападают, Путин нападает на мою страну. Столько людей уже умерло. Это дети матерей - украинок и россиянок. Только вот в России об этом никто не узнает. Там этого по телевизору не показывают. Девяносто процентов населения даже не знают, что происходит. Путину наплевать на людей. Это вредит не только нам, но и российскому народу.

- Вы только что смогли эмигрировать в Германию со своей семьей...

- И все же мои мысли и мое сердце сейчас в Украине. У меня есть друзья в Харькове, в Киеве, в моем родном городе Одессе. Я получаю сообщения каждые пять минут. Это трудно вынести. Я просто хочу помочь. Хотя бы деньгами. Хоть чем-то... И я не знаю, стоит ли это говорить: но если бы я сейчас был в Украине, у меня, наверное, тоже был бы пистолет в руке.