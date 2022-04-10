Николай ПАВЛОВ: «Попадание Украины на ЧМ – вопрос стратегический»

Известный украинский тренер Николай Павлов поддерживает выезд «Динамо» и «Шахтера» из Украины для серии благотворительных матчей:

«Я доверяю людям, которые руководят нашей страной. И если они приняли решение выпустить эти команды из страны (в такое-то время), значит, в этом нет никаких сомнений. Знаю и то, как относится к спорту и к футболу, в частности, Президент Украины Владимир Зеленский. Уверен, что без его подписи такое решение никто бы не принял.

Конечно, это хорошее дело — мы уже видели, какая атмосфера была на стадионе в Греции, когда там играл «Шахтер». Будут собраны средства, которые пойдут на помощь армии и народу. Люди станут еще чаще говорить об Украине и помогать нам в это непростое время.

Кроме того, тут нужно учитывать и спортивный фактор. Все мы надеемся на то, что в июне сыграют наши сборные, и сейчас футболисты проходят соответствующую подготовку. Попадание национальной команды Украины на чемпионат мира — это вопрос стратегического характера. Там, в Катаре, к Украине точно будет приковано внимание всей планеты. Нас будут поддерживать, помогать. Уверен, что к тому времени война закончится, но нам нужно будет отстраивать города, заботиться о людях».