Артем ДОВБИК: «Мы уже точно не доиграем сезон УПЛ»

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, смогут ли команды доиграть сезон УПЛ и как проходит его восстановление после операции.

«Мы не сможем доиграть чемпионат - это сто процентов. Считаю, что нужно оставить все, как есть сейчас. Будет неправильным признавать результаты сезона по итогам первого круга. Сколько сыграли на сегодняшний день, от этого и нужно отталкиваться.

После операции уже прошло больше месяца, поэтому сейчас такой период, когда я могу полностью тренироваться, бегать, выполнять полный объем работы», - сказал Довбик.