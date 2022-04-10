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Артем ДОВБИК: «Мы уже точно не доиграем сезон УПЛ»

Форвард «Днепра-1» не верит, что чемпионат удастся доиграть

  • 10.04.2022 13:39
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Артем ДОВБИК: «Мы уже точно не доиграем сезон УПЛ»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, смогут ли команды доиграть сезон УПЛ и как проходит его восстановление после операции.

«Мы не сможем доиграть чемпионат - это сто процентов. Считаю, что нужно оставить все, как есть сейчас. Будет неправильным признавать результаты сезона по итогам первого круга. Сколько сыграли на сегодняшний день, от этого и нужно отталкиваться.

После операции уже прошло больше месяца, поэтому сейчас такой период, когда я могу полностью тренироваться, бегать, выполнять полный объем работы», - сказал Довбик.

Источник — Футбол 1/2/3

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