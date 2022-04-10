ДОВБИК: «От произошедшего в Буче у меня наворачиваются слезы на глазах»

Форвард сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, как помогал родным выехать в безопасное место, а также прокомментировал ситуацию в Буче.

«Не знаю, как-то разрывается все внутри. Смотришь на эту ситуацию, которая была в Буче, слезы льются просто так.

Прежде всего из-за того, что ты не можешь ничего поделать. От тебя ничего не зависит. Когда началась война, я сказал жене, чтобы она уехала из Днепра в Черкассы. На тот момент мне казалось, что там будет спокойнее, так оно и оказалось. Некоторое время она была там, а потом когда ситуация стала нестабильной, приняли решение, что нужно выехать им за границу. Это был нелегкий период. Они ехали 350 километров 2 дня, а когда подъезжали к Виннице, то началась бомбардировка аэропорта», - сказал Довбик.