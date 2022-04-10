Валерий БОНДАРЬ: «Наша сила в единстве»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь у себя в Инстагарме прокомментировал благотворительный матч против «Олимпиакоса»:

«Я горжусь тем, что я – украинец. Наша сила в единстве! А о наших городах-героях должен знать весь мир.

Все средства, полученные от благотворительных матчей, будут направлены на гуманитарную помощь жителям Украины. Мы будем и дальше работать на победу. Но самое главное, что победа уже за нашей родной Украиной».