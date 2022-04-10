Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси, Неймару и Мбаппе? Им нужно было время»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал успешное выступление звездного трио Неймар – Месси – Мбаппе в матче против «Клермона» (победа 6:1):

«Связь между Месси, Неймаром и Мбаппе? Проблема в том, что многие люди не хотят слушать. С начала сезона мы говорили о том, что им нужно некоторое время для того, чтобы начать действовать автоматически как на поле, так и вне его».