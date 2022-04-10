Хет-трики Мбаппе и Неймара. ПСЖ забил 6 голов в ворота аутсайдера

В матче 31-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» в гостях разгромил «Клермон» со счетом 6:1.
Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар оформили по хет-трику. Форвард парижан Лионель Месси отдал три голевых передачи.
Парижский клуб набрал 71 очко и близок к победе в чемпионате Франции. «Клермон» занимает 17-е место (28 очков).
Лига 1. 31-й тур
Клермон – ПСЖ – 1:6
Голы: Неймар, 6 (0:1). Мбаппе, 19 (0:2). Доссу, 42 (1:2). Неймар, 71, пенальти (1:3). Мбаппе, 74 (1:4). Мбаппе, 80 (1:5). Неймар, 83 (1:6).
Клермон: Десма, Биллонг (Ожье, 90), Менди, Зедадка, Сейду, Кауи (Кьей, 67), Маньин, Бертомье (Да Кунья, 67), Доссу (Аллевина, 66), Гастьен, Байо (Бускетс, 84).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Дина Эбимбе, 86), Кимпембе (Керер, 79), Серхио Рамос, Нуну Мендеш (Бернат, 85), Верратти (Мишу, 85), Данилу Перрейра, Гуйе (Вейналдум, 67), Мбаппе, Неймар, Месси.
Предупреждения: Гастьен, 70 – Неймар, 53.
Судья: Ваттеллье (Франция)
Реймс – Ренн – 2:3
Голы: Буриго, 39 (0:1). Буриго, 43 (0:2). Террье, 58 (0:3). Бузи, 60 (1:3). Каюсте, 81, пенальти (2:3)
Источник — Sport.ua
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