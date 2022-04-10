УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
31-й тур
Клермонт
1 : 6
ПСЖ
09.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Хет-трики Мбаппе и Неймара. ПСЖ забил 6 голов в ворота аутсайдера

Форвард парижан Лионель Месси отдал три голевых передачи

  • 10.04.2022 00:31
  • 59 просмотров
  • 0 комментариев
Хет-трики Мбаппе и Неймара. ПСЖ забил 6 голов в ворота аутсайдера
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» в гостях разгромил «Клермон» со счетом 6:1.

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Неймар оформили по хет-трику. Форвард парижан Лионель Месси отдал три голевых передачи.

Парижский клуб набрал 71 очко и близок к победе в чемпионате Франции. «Клермон» занимает 17-е место (28 очков).

Лига 1. 31-й тур

Клермон – ПСЖ – 1:6

Голы: Неймар, 6 (0:1). Мбаппе, 19 (0:2). Доссу, 42 (1:2). Неймар, 71, пенальти (1:3). Мбаппе, 74 (1:4). Мбаппе, 80 (1:5). Неймар, 83 (1:6).

Клермон: Десма, Биллонг (Ожье, 90), Менди, Зедадка, Сейду, Кауи (Кьей, 67), Маньин, Бертомье (Да Кунья, 67), Доссу (Аллевина, 66), Гастьен, Байо (Бускетс, 84).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими (Дина Эбимбе, 86), Кимпембе (Керер, 79), Серхио Рамос, Нуну Мендеш (Бернат, 85), Верратти (Мишу, 85), Данилу Перрейра, Гуйе (Вейналдум, 67), Мбаппе, Неймар, Месси.

Предупреждения: Гастьен, 70 – Неймар, 53.

Судья: Ваттеллье (Франция)

Реймс – Ренн – 2:3

Голы: Буриго, 39 (0:1). Буриго, 43 (0:2). Террье, 58 (0:3). Бузи, 60 (1:3). Каюсте, 81, пенальти (2:3)

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности