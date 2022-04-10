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Сергей ПАЛКИН: «Чеферин поддерживает нас во всех начинаниях»

Гендиректор «Шахтера» пообщался с президентом УЕФА

  • 10.04.2022 11:56
  • 248 просмотров
  • 3 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Чеферин поддерживает нас во всех начинаниях»
© ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что разговаривал с президентом УЕФА Александером Чеферином:

«Мы встречались с президентом УЕФА Чеферином, он поддерживает нас во всех начинаниях. Он поддержал тему, касающуюся проведения товарищеских матчей. Более того, сказал, что если нужно будет договориться с каким-нибудь из клубов, то он в нашем распоряжении, будет помогать.

Также говорили о продолжении текущего или начале нового чемпионата, насколько это возможно. Он сказал, что будет оказывать в этом всяческую поддержку. Также затронули тему квалификации Лиги чемпионов, группового этапа. По его мнению, украинские клубы должны участвовать в еврокубках.

Вчера «Шахтер» провел благотворительный матч против «Олимпиакоса».

Источник — ТК Футбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 10.04.2022 12:50 (изменен)
    +1
    Палкин в теробороне Вены, Суркис в теробороне Монако (держит оборону казино), Ярославский в теробороне Лондона. Все на своих боевых позициях.
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    online
    Sviatoslav Kudelych, 10.04.2022 12:50
    +1
    Rolan Stkomarovskiy, 10.04.2022 12:17
    Как там Ахметов и Колесников, воюют за свой родной Донбасс?
    Навіть Ракицький вже повернувся, напевно теж для цього! А взагалі то цьому ватнику палкіну хіба є діло до війни? Одні життя віддають за державу, всі чоловіки від 18 до 60 виїхати не мають права, а йому лігу чемпіонів подавай, гроші ж треба заробляти. Сука !!!
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    online
    Rolan Stkomarovskiy, 10.04.2022 12:17 (изменен)
    +1
    Как там Ахметов и Колесников, воюют за свой родной Донбасс?
    Ссылка
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