Сергей ПАЛКИН: «Чеферин поддерживает нас во всех начинаниях»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что разговаривал с президентом УЕФА Александером Чеферином:

«Мы встречались с президентом УЕФА Чеферином, он поддерживает нас во всех начинаниях. Он поддержал тему, касающуюся проведения товарищеских матчей. Более того, сказал, что если нужно будет договориться с каким-нибудь из клубов, то он в нашем распоряжении, будет помогать.

Также говорили о продолжении текущего или начале нового чемпионата, насколько это возможно. Он сказал, что будет оказывать в этом всяческую поддержку. Также затронули тему квалификации Лиги чемпионов, группового этапа. По его мнению, украинские клубы должны участвовать в еврокубках.

Вчера «Шахтер» провел благотворительный матч против «Олимпиакоса».