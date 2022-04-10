Сергей ПАЛКИН: «Чеферин поддерживает нас во всех начинаниях»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, что разговаривал с президентом УЕФА Александером Чеферином:
«Мы встречались с президентом УЕФА Чеферином, он поддерживает нас во всех начинаниях. Он поддержал тему, касающуюся проведения товарищеских матчей. Более того, сказал, что если нужно будет договориться с каким-нибудь из клубов, то он в нашем распоряжении, будет помогать.
Также говорили о продолжении текущего или начале нового чемпионата, насколько это возможно. Он сказал, что будет оказывать в этом всяческую поддержку. Также затронули тему квалификации Лиги чемпионов, группового этапа. По его мнению, украинские клубы должны участвовать в еврокубках.
Вчера «Шахтер» провел благотворительный матч против «Олимпиакоса».
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.