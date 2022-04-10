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32-й тур
Астон Вилла
0 : 4
Тоттенхэм
09.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Астон Вилла – Тоттенхэм – 0:4. Хет-трик Сона. Видео голов и обзор матча

«Шпоры» одержали разгромную победу

  • 10.04.2022 11:28
  • 525 просмотров
  • 1 комментарий
Астон Вилла – Тоттенхэм – 0:4. Хет-трик Сона. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 9 апреля «Тоттенхэм» в 32-м туре АПЛ на выезде разгромил «Астон Виллу» 4:2. Хет-трик на счету Сон Хын Мина.

«Астон Вилла» - «Тоттенхэм» - 0:4
Голы: Сон 3, 66, 71, Кулусевски 50

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
66' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
50' ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
3' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    online
    pol-55, 10.04.2022 12:33
    0
    Евертон і Брайтон вчора призупинили прямих конкурентів Тотема за 4те місце,AV також бажала і в 1му таймі здавалось що *задавлять*Тотем,але в нього є Уго,а ще є Г.Кейн з подач якого були забиті перші три гола.
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