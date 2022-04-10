Вчера, 9 апреля «Тоттенхэм» в 32-м туре АПЛ на выезде разгромил «Астон Виллу» 4:2. Хет-трик на счету Сон Хын Мина.
«Астон Вилла» - «Тоттенхэм» - 0:4
Голы: Сон 3, 66, 71, Кулусевски 50
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
Источник — Sport.ua
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