Барселона подтвердила намерения бороться за Холанда

Недавно руководство «Барселоны» связалось с агентом Эрлинга Холанда Миной Райолой. Каталонцы подтвердили, что намерены бороться за форварда «Боруссии» Дортмунд.
Однако подписать Холанда «Барселоне» будет непросто. Его приоритетным вариантом продолжения карьеры является «Реал» Мадрид.
В нынешнем сезоне на счету Холанда 23 гола и 7 ассиста в 25 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.
Источник — Mundo Deportivo
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