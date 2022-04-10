Барселона подтвердила намерения бороться за Холанда

Недавно руководство «Барселоны» связалось с агентом Эрлинга Холанда Миной Райолой. Каталонцы подтвердили, что намерены бороться за форварда «Боруссии» Дортмунд.

Однако подписать Холанда «Барселоне» будет непросто. Его приоритетным вариантом продолжения карьеры является «Реал» Мадрид.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 23 гола и 7 ассиста в 25 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.