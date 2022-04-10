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Барселона подтвердила намерения бороться за Холанда

Клуб связался с Мино Райолой

  • 10.04.2022 10:10
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Барселона подтвердила намерения бороться за Холанда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Недавно руководство «Барселоны» связалось с агентом Эрлинга Холанда Миной Райолой. Каталонцы подтвердили, что намерены бороться за форварда «Боруссии» Дортмунд.

Однако подписать Холанда «Барселоне» будет непросто. Его приоритетным вариантом продолжения карьеры является «Реал» Мадрид.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 23 гола и 7 ассиста в 25 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.

Источник — Mundo Deportivo

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