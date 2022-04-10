Фрэнк ЛЭМПАРД – о матче с МЮ: «Это большая победа для нас»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от победы 1:0 над «Манчестер Юнайтед»:

«Я самый большой поклонник ставки на молодых игроков, но баланс команды важен. Опытные игроки имеют большое значение. Они сделали свой вклад в победу. Делф удачно отработал в своей позиционной игре. Пикфорд также совершил сейв в конце – поэтому он номер один в Англии.

Большая победа, большой день. Боевой дух и качества, которые мы показали, важны для нас. Необходимо продолжать в таком духе. Надо повторить такую ​​игру. Если мы сделаем это – будем уверены в себе.

Фаны играют для нас огромную роль. Одна из причин, почему мы хорошо сыграли – наши болельщики. Несколько восклицаний недовольства – это нормально, просто реакция. Надо как-нибудь повторить это единение с фанами дома».