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Фрэнк ЛЭМПАРД – о матче с МЮ: «Это большая победа для нас»

Наставник «Эвертона» доволен результатом

  • 10.04.2022 09:44
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Фрэнк ЛЭМПАРД – о матче с МЮ: «Это большая победа для нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от победы 1:0 над «Манчестер Юнайтед»:

«Я самый большой поклонник ставки на молодых игроков, но баланс команды важен. Опытные игроки имеют большое значение. Они сделали свой вклад в победу. Делф удачно отработал в своей позиционной игре. Пикфорд также совершил сейв в конце – поэтому он номер один в Англии.

Большая победа, большой день. Боевой дух и качества, которые мы показали, важны для нас. Необходимо продолжать в таком духе. Надо повторить такую ​​игру. Если мы сделаем это – будем уверены в себе.

Фаны играют для нас огромную роль. Одна из причин, почему мы хорошо сыграли – наши болельщики. Несколько восклицаний недовольства – это нормально, просто реакция. Надо как-нибудь повторить это единение с фанами дома».

Источник — BBC

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